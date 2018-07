Washington (AFP) Gestärkt durch die anziehende Wirtschaft hat US-Präsident Barack Obama den Kampf gegen eine drastische soziale Ungleichheit zum Ziel seiner verbleibenden zwei Amtsjahre ausgerufen. Durch höhere Steuern für Reiche solle eine "Wirtschaftspolitik der Mittelschicht" ermöglicht werden, die allen Bürgern eine faire Chance einräume, sagte Obama am Dienstagabend in seiner Rede zur Lage der Nation. In der Außenpolitik schwor er die USA auf einen langen Militäreinsatz gegen den IS ein.

