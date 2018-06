Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Kongress zur Aufhebung des Handelsembargos gegen Kuba aufgerufen. Die Annäherung an Kuba könne "das Erbe des Misstrauens in unserer Hemisphäre" beenden, sagte Obama in der Nacht zum Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation. Seine Regierung rücke von der bisherigen Kuba-Politik der Vereinigten Staaten ab, die "das Verfallsdatum lange überschritten" habe. "Und dieses Jahr sollte der Kongress mit der Arbeit beginnen, das Embargo zu beenden", forderte der Präsident.

