Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat der Ukraine im Konflikt mit Russland die weitere Rückendeckung Washingtons zugesichert. "Wir erhalten das Prinzip aufrecht, dass größere Nationen die kleinen nicht schikanieren dürfen", sagte Obama in der Nacht zum Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation. Die Vereinigten Staaten würden sich Russlands "Aggression" entgegen stellen, die Demokratie in der Ukraine fördern und die Verbündeten in der Militärallianz Nato unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.