Washington (AFP) Das Oberste Gericht der USA hat die geplante Hinrichtung eines verurteilten Dreifachmörders wegen Verfahrensfehlern gestoppt. Dem 35-jährigen Mark Christeson sei eine Berufung in seinem Prozess verwehrt worden, gab das Gericht am Dienstag an. In einer Eingabe an das Oberste Gericht hatte Christeson geltend gemacht, seine vom Staat bestellten Verteidiger hätten eine Berufungsfrist um Wochen versäumt.

