Washington (AFP) Die US-Republikaner haben den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu einer Rede im Kongress in Washington eingeladen und damit den Unmut von Präsident Barack Obama auf sich gezogen. Das Weiße Haus beschwerte sich am Mittwoch über die "Abweichung" vom üblichen Protokoll. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, hatte Netanjahu zuvor gebeten, bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kongresskammern am 11. Februar über die "ernsten Bedrohungen durch den radikalen Islam und den Iran" zu sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.