Berlin (AFP) Das von der Europäischen Zentralbank (EZB) verkündete Programm zum Anleihenkauf stößt bei den Bankenverbänden in Deutschland auf scharfe Kritik. Damit dramatisiere die EZB die Preis- und Wirtschaftsentwicklung im Euroraum unnötig, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Michael Kemmer, am Donnerstag in Berlin. Es sei zu befürchten, dass das zusätzliche Geld vor allem in die Finanzmärkte fließe. Dadurch steige die Gefahr von Vermögenspreisblasen und fehlgelenkten Investitionen.

