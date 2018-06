Brüssel (AFP) Zwei Jahre nach dem Pferdefleischskandal haben sich EU-Abgeordnete für eine strengere Kennzeichnungspflicht von Fleisch in Fertigprodukten wie Lasagne und Pizza ausgesprochen. Der Ausschuss für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europaparlaments stimmte am Mittwoch für eine Resolution, wonach die Herkunft des Fleisches verpflichtend angegeben werden müsste, wie das Parlament in Brüssel mitteilte. Die Resolution wurde demnach mit 48 Stimmen gegen 15 Stimmen angenommen, bei vier Enthaltungen.

