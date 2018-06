Hamburg (AFP) Wegen Warnstreiks des Sicherheitspersonals müssen sich Passagiere an den Flughäfen in Hamburg und Stuttgart am Freitag auf Verzögerungen bei der Abfertigung einstellen. Wie die Flughafenbetreiber und die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilten, stoppen die Beschäftigten in Hamburg zwischen 11 Uhr und 16 Uhr sowie in Stuttgart zwischen 3 Uhr und 14 Uhr die Arbeit an Kontrollstellen für Passagiere und Fracht.

