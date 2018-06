Mumbai (AFP) Das hochverschuldete indische Windenergie-Unternehmen Suzlon verkauft seine Hamburger Tochtergesellschaft Senvion, die lange unter dem Namen Repower bekannt war. Für eine Milliarde Euro übernehme die US-Investmentfirma Centrebridge Partners Senvion, schrieb Suzlon am Donnerstag in einer Mitteilung an die Börse in Mumbai. Der Verkauf solle bis Ende März abgeschlossen sein. Mit den Einnahmen aus dem Geschäft solle die Schuldenlast verkleinert werden, erklärte Suzlon.

