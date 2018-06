Brüssel (AFP) Der Streit um den deutschen Mindestlohn für ausländische Fahrer soll kommende Woche zwischen der EU und der Bundesregierung in Berlin besprochen werden. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc und Arbeitskommissarin Marianne Thyssen reisen zu bereits länger geplanten Gesprächen in die Bundeshauptstadt und werden dabei auch über dieses Thema sprechen, wie ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel ankündigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.