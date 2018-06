Nizza (AFP) Mehr als drei Jahre nach dem Mord an einem Deutschen in Südfrankreich hat die Polizei den Fall aufklären können: Die deutsche Ex-Lebensgefährtin des Opfers und deren französischer Lebenspartner seien am Mittwoch festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Nizza mit. Die beiden gestanden demnach die Tat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.