Düsseldorf (AFP) Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus stellt Nordrhein-Westfalen bis 2017 insgesamt 385 zusätzliche Beamte bei Polizei und Verfassungsschutz ein. "Die Anschläge in Paris zeigen: Es gibt eine neue Qualität der Bedrohung", erklärte Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) am Donnerstag in Düsseldorf. "Deswegen verstärken wir die Sicherheitsbehörden entscheidend."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.