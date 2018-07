Athen (AFP) In seiner letzten Kundgebung vor der griechischen Parlamentswahl am Sonntag hat Syriza-Chef Alexis Tsipras seine Gefolgschaft auf ein hartes Ringen um einen Schuldenerlass eingeschworen. Auf dem gewählten Pfad müsse sich Griechenland "schweren Zusammenstößen" mit den Geldgebern stellen, sagte Tsipras am Donnerstagabend vor tausenden Anhängern in Athen. Mit einer Syriza-Regierung werde das Land seine "erdrückende und untragbare Schuldenlast neu aushandeln".

