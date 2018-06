New York (AFP) Unter dem Eindruck der Anschläge von Paris hat die UN-Vollversammlung in einer Sondersitzung über den wachsenden Antisemitismus in der Welt beraten. Für Deutschland nahm an dem Treffen am Donnerstag in New York Europa-Staatsminister Michael Roth teil, der eine "neue Welle des Antisemitismus" beklagte. Der Hass auf Juden gewinne "in einer lauten und aggressiven Weise" an Boden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.