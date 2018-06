Düsseldorf (AFP) Ein Mieter muss nicht für Schäden am Badezimmerboden durch Urinspritzer beim Stehendpinkeln gerade stehen. Dies entschied das Amtsgericht Düsseldorf in einem am Donnerstag bekannt gewordenen Urteil. Das Gericht gab damit einem Mieter recht, der nach seinem Auszug den Vermieter auf Auszahlung der Mietkaution verklagt hatte. (Az. 42 C 10583/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.