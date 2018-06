Davos (AFP) Der Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine weiterhin lockere Geldpolitik gefordert, um die Wirtschaft im Währungsgebiet zu stimulieren. Kurz vor der möglichen Verkündung eines Programms zum Kauf von Anleihen durch die EZB sagte Dijsselbloem der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Davos, er erwarte, dass die EZB "anpassungsfähig" bleibe. "Ich bin sicher, dass sie innerhalb ihres Mandats das tun werden, was notwendig ist", sagte er mit Blick auf die Währungshüter.

