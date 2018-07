Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das hochverschuldete Griechenland auch nach der Parlamentswahl zu seinen internationalen Zusagen steht. "Wir denken, dass die Verpflichtungen, die von Griechenland eingegangen worden sind, von jeder neuen Regierung eingehalten werden", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag in Brüssel. Was die künftige Regierung angehe, sei es die Entscheidung der Griechen, "durch wen sie regiert werden wollen". Brüssel wolle "sich in die derzeitige Debatte in Griechenland aus offensichtlichen Gründen nicht einmischen".

