Straßburg (AFP) Der Präsident des russischen Unterhauses, Sergej Naryschkin, wird am Sonntag im Europarat in Straßburg erwartet. Wie ein Sprecher der paneuropäischen Länderorganisation am Donnerstag mitteilte, soll Naryschkin mit der Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung, Anne Brasseur, und den Vorsitzenden der fünf Fraktionen zusammentreffen. Bei dem Gespräch geht es um Sanktionen, die von der Versammlung im vergangenen Juni nach der Annektion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Moskau gegen die russische Delegation verhängt wurden.

