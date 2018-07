Paris (AFP) Nach vier Monaten sind die Verhandlungen über Reformen bei der Arbeitnehmervertretung in Frankreich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gescheitert. "Diese Verhandlung ist mit der Feststellung der Uneinigkeit beendet worden", sagte der Unterhändler des Arbeitgeberverbandes Medef, Alexandre Saubot, am Donnerstag in Paris. Nun will die sozialistische Regierung nötige Reformen selbst umsetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.