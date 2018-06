Gelsenkirchen (SID) - Abwehrspieler Joel Matip ist am Donnerstag nach langer Verletzungspause in das Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist Schalke 04 zurückgekehrt. Der 23-Jährige hatte Ende November 2014 einen Haarriss am fünften Mittelfußknochen erlitten, der eine Operation notwendig machte. Dabei war Platte eingesetzt worden. Aufgrund von Verletzungspausen kam Matip in der Hinrunde auf lediglich sechs Einsätze in der Bundesliga.