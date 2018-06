Washington (AFP) Demonstrativ gelassen gibt sich der Internationale Währungsfonds (IWF) vor der Parlamentswahl in Griechenland, bei der das Linksbündnis Syriza am Sonntag stärkste Kraft werden könnte. Mit einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone nach einem möglichen Syriza-Sieg werde nicht gerechnet, sagte IWF-Sprecher Bill Murray am Donnerstag in Washington. Syriza-Chef Alexis Tsipras will den rigiden Sparkurs des Landes aufgeben und die internationalen Finanzhilfen neu verhandeln. Seine Partei hat in Umfragen einen Vorsprung von etwa drei Prozent.

