New York (AFP) Der Frontmann der britischen Popband Blur, Damon Albarn, hat die Musik zu einer modernen Musical-Version des Klassikers "Alice im Wunderland" beigesteuert. Das Stück "wonder.land" feiert im Juli bei einem internationalen Theaterfestival in Manchester Premiere, bevor es dann in London aufgeführt wird, wie das National Theater in der britischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte. 2016 wird das Musical dann in Paris zu sehen sein.

