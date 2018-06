Doha (dpa) - Die deutschen Handballer haben bei der WM in Katar vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann gegen Argentinien mit 28:23.

Mit einem Erfolg im abschließenden Vorrundenspiel am Samstag gegen Außenseiter Saudi-Arabien würde die DHB-Auswahl sogar als Gruppensieger in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft einziehen.

