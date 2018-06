Dresden (dpa) - Die Polizei in Dresden hat einen Tatverdächtigen im Fall des getöteten Asylbewerbers Khaled gefasst. Der Mann ist ein Mitbewohner des 20-Jährigen. Auch er stammt aus Eritrea. Gegen den Verdächtigen erging Haftbefehl wegen Totschlags. Einem ersten Geständnis des Mannes zufolge war ein Streit um die Haushaltsführung im Flüchtlingsheim eskaliert. Wegen der Pegida-Demonstrationen in Dresden, die auch schärfere Asylgesetze fordern, hatte Khaleds Tod am 12. Januar großes Aufsehen erregt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.