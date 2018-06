Jerusalem (AFP) Wegen der angespannten Lage an den Nordgrenzen Israels hat Generalstabschef Benny Gantz eine Reise zu einem Termin bei der NATO in Brüssel abgesagt. Dies berichtete der öffentliche israelische Rundfunk am Donnerstag. Das Nordkommando der israelischen Streitkräfte rief die höchste Alarmstufe aus. Die US-Botschaft in Tel Aviv veröffentlichte zugleich strikte Reisewarnungen für das israelische Grenzgebiet zu Syrien und dem Libanon.

