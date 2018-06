Davos (AFP) Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat sich am Mittwoch in Davos bemüht, Sorgen vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Volksrepublik zu zerstreuen. China drohe keine "regionale oder systemische Finanzkrise" und die chinesische Wirtschaft steuere nicht auf "eine harte Landung" zu, sagte Li vor Vertretern der globalen Politik- und Wirtschaftselite auf dem Weltwirtschaftsforum in dem Schweizer Skiort. Peking werde die begonnenen Strukturreformen fortsetzen. Statt nur ein hohes Wachstum werde China ein "Qualitätswachstum" erreichen.

