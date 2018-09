Mogadischu (AFP) Bei schweren Kämpfen zwischen bewaffneten Milizen sind in Somalia mehr als 20 Menschen getötet worden. Die Stämme der Dir und Hawadle stritten in der Region Hiiran nahe der äthiopischen Grenze um Ländereien, sagte ein örtlicher Stammesältester am Donnerstag telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben eines weitere Stammesvertreters setzten die Milizen Panzerfahrzeuge und schwere Waffen ein. Die Kämpfe dauerten nach seinen Angaben an.

