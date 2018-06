Düsseldorf (dpa) - Der Generalbundesanwalt hat in Nordrhein-Westfalen zwei weitere mutmaßliche islamistische Terroristen festnehmen lassen. Die beiden Syrien-Rückkehrer wurden in ihren Wohnungen in Mönchengladbach und Herford gefasst. Sie sollen im Nahen Osten eine Kampfausbildung durchlaufen und ausländischen Terrorvereinigungen angehört haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland gebe es nicht. In Kassel und Offenbach durchsuchte die Polizei zudem die Wohnungen von vier mutmaßlichen Islamisten. Festnahmen gab es hier nicht.

