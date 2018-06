Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) flutet die Märkte mit monatlich 60 Milliarden Euro. EZB-Präsident Mario Draghi gab am Donnerstag in Frankfurt am Main bekannt, dass die Zentralbank ab März dieses Jahres bis Ende September 2016 jeden Monat Staatsanleihen und Privatanleihen im Wert von 60 Milliarden Euro kaufen werde. Der Gouverneursrat der EZB habe sich für ein "erweitertes Aufkaufprogramm" entschieden, sagte Draghi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.