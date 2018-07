Brüssel (AFP) Die Intensität der Kämpfe in der Ostukraine hat nach Nato-Angaben wieder das Niveau vor dem im September geschlossenen Minsker Abkommen für einen Waffenstillstand erreicht. "Die Kämpfe haben sich auf den Stand vor dem Abkommen verstärkt", "und in einigen Fällen auch darüber hinaus", sagte der Nato-Oberkommandierende Philip Breedlove am Donnerstag vor Journalisten. An einigen Orten sei die sogenannte Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den prorussischen Rebellen "nach Westen verschoben" worden.

