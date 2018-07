Kiew (AFP) Die Ukraine hat die prorussischen Rebellen für den Beschuss auf einen Bus verantwortlich gemacht, bei dem am Donnerstag in Donezk mindestens 13 Menschen getötet wurden. "Russische Terroristen haben wieder eine schreckliche Tat gegen die Menschlichkeit begangen", erklärte der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk in Kiew. Russland trage die Verantwortung für den Angriff.

