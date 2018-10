New York (AFP) Die US-Kreditkartenfirma American Express streicht weltweit mehr als 4000 Stellen. Für die in diesem Jahr vorgesehenen Entlassungen seien 313 Millionen Dollar (270 Millionen Euro) für Abfindungen zurückgestellt worden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. American Express beschäftigte Ende Dezember noch 62.800 Angestellte, von denen zur Einsparung von Kosten nun gut sechs Prozent gehen müssen. Im Jahr 2013 hatte das Unternehmen bereits 5300 Stellen gestrichen.

