New York (AFP) Die US-Popsängerin Ariana Grande hat nächsten Monat einen großen Auftritt beim All-Star Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Grande werde bei der Partie mit den besten Spielern der Saison in der Halbzeitshow singen, teilte die NBA am Donnerstag mit. Das All-Star Game findet am 15. Februar im New Yorker Madison Square Garden statt.

