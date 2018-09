New York (AFP) Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber hat sich weiteres Kapital beschafft. Die Investmentbank Goldman Sachs habe dem Unternehmen 1,6 Milliarden Dollar geliehen, sagte ein Bank-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Uber wollte das Geschäft auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

