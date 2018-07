Washington (AFP) Vor dem Strategietreffen der Militärkoalition gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in London hat sich US-Außenminister John Kerry im Kampf gegen den Extremismus entschlossen gezeigt. "Terroristen wollen uns auseinandertreiben, aber ihre Aktionen haben genau das Gegenteil bewirkt", sagte Kerry am Mittwoch vor Journalisten in Washington vor seiner Abreise nach Großbritannien. "Sie führen uns zusammen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.