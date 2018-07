Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Texas ist ein wegen Dreifachmordes verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 41-jährige Arnold Prieto wurde am Mittwochabend um 18.31 Uhr (Ortszeit, Donnerstag 01.31 Uhr) für tot erklärt, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte. Es war die vierte Hinrichtung in diesem Jahr in den USA. Prieto hatte gestanden, im Jahr 1993 bei einem Überfall drei ältere Menschen zwischen 62 und 92 Jahren mit einem Schraubenzieher angegriffen und getötet zu haben.

