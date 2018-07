New York (AFP) Im US-Terrorprozess um die Anschläge auf US-Botschaften in Ostafrika im Jahr 1998 hat die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen den Angeklagten Chalid al-Fauwas erhoben. Der saudiarabische Geschäftsmann sei ein Komplize des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gewesen, sagte Staatsanwalt Nicholas Lewin in seinem Eröffnungsplädoyer am Donnerstag in New York. Al-Fauwas habe "fast ein Jahrzehnt lang und auf drei Kontinenten" für das Terrornetzwerk gearbeitet.

