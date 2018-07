Beirut (AFP) Syriens regierungsfeindliche Nationale Koalition erhält nach eigenen Angaben von den USA sechs Millionen Dollar (5,2 Millionen Euro) zur Finanzierung von Projekten in den von der "gemäßigten syrischen Opposition befreiten Gebieten". Dies ist die erste direkte US-Spende an die syrische "Übergangsregierung", wie die Koalition am Donnerstag mitteilte. Zu den Projekten gehören demnach solche für Entwicklung, Nahrungsmittelhilfe, Wiederherstellung öffentlicher Einrichtungen und Unterstützung für örtliche Räte der Regierungsgegner.

