Havanna (AFP) Die USA und Kuba haben am Donnerstag in Havanna Gespräche über die Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen und die Wiedereröffnung von Botschaften nach mehr als einem halben Jahrhundert geführt. Am zweiten Tag der Gespräche wurde die US-Delegation von der Abteilungsleiterin für Lateinamerika im Außenministerium, Roberta Jacobson, geleitet. Ihre Anwesenheit in dem von der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) regierten Inselstaat ist der erste Besuch eines derart hohen US-Vertreters seit 1980. An der Spitze der kubanischen Delegation stand die Direktorin der Nordamerikaabteilung im Außenministerium, Josefina Vidal.

