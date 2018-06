New York (AFP) Wegen der langwierigen Auswahl der Geschworenen im Prozess gegen den mutmaßlichen Boston-Attentäter Dschochar Zarnajew verzögert sich der Beginn der Verhandlung. Der 26. Januar sei als Termin für die Eröffnungsplädoyers nicht mehr zu halten, erklärte ein Vertreter des Bundesgerichts in Boston im US-Staat Massachusetts am Donnerstag. Ein neues Datum wurde zunächst nicht mitgeteilt.

