Köln (SID) - Der Zweikampf "rot-weiß-rot" gegen "schwarz-rot-gold" geht in die nächste Runde: Nach seinem Sieg am Lauberhorn notiert Sportwettenanbieter bwin Vorjahressieger Felix Neureuther beim Slalom des 75. Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel mit der Sieg-Quote 3,50 nur knapp hinter dem österreichischen Slalom-Weltmeister Marcel Hirscher (Quote 2,50). Den ersten Weltcuperfolg von Fritz Dopfer würde bwin mit dem 14,00-Fachen des Einsatzes belohnen.

Auf der legendären Streif gibt es am Samstag (24. Januar, ab 11.45 Uhr) für die deutschen Abfahrer dagegen wenig zu gewinnen: Favorit ist der Norweger Kjetil Jansrud (3,25) vor Österreichs Wengen-Sieger Hannes Reichelt (3,50). Josef Ferstl und Tobias Stechert werden mit Quote 67,00 (Ferstl) beziehungsweise 151,00 (Stechert) notiert.