Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bahn AG (DB) und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich am Freitag zu neuerlichen Tarifverhandlungen getroffen. Vertreter beider Seiten kamen nach Angaben eines EVG-Sprechers am Morgen in Frankfurt am Main zusammen, um über strittige Details bei dem angestrebten Tarifabschluss zu beraten.

