Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Montag den früheren französischen Präsidenten und derzeitigen Oppositionsführer Nicolas Sarkozy in Berlin. Die CDU-Vorsitzende werde Sarkozy in der Parteizentrale zu einem Gespräch treffen, sagte ein CDU-Sprecher am Freitag in Berlin. Nach Angaben aus dem Umfeld des Vorsitzenden der konservativen französischen UMP treffen sich die beiden Parteichefs gegen Mittag.

