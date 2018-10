Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden kommt nächsten Monat anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland. Biden werde bei der vom 6. bis zum 8. Februar dauernden Konferenz in der bayerischen Landeshauptstadt eine Rede halten, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Außerdem seien am Rande der Veranstaltung Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und anderen internationalen Spitzenpolitikern geplant.

