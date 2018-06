Columbus (SID) - Das 60. Allstar-Game der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist um zwei große Namen ärmer. Sidney Crosby und Jewgeni Malkin von den Pittsburgh Penguins haben ihre Teilnahme am Duell der Besten am Sonntag in Columbus/Ohio verletzungsbedingt abgesagt.

Wie schwer es den kanadischen Olympiasieger Crosby (27) und Russlands Ausnahmespieler Malkin (28) erwischt hat, teilten die Penguins nicht mit. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um Blessuren im unteren Bereich des Körpers (lower body) handelt.

Crosby fehlt zum fünften Mal nacheinander. In den vergangenen zehn Jahren hat der Center nur einmal mitgespielt (2007). Durch ihre Absagen stehen Crosby und Malkin, mit Pittsburgh Stanley-Cup-Sieger 2009, automatisch für das erste NHL-Spiel nach dem Allstar-Wochenende nicht zur Verfügung.

Zuvor hatten die drei Torhüter Jimmy Howard (Detroit Red Wings), Pekka Rinne (Nashville Predators) und Sergej Bobrowski von Gastgeber Columbus Blue Jackets abgesagt.