Frankfurt/Main (dpa) - Die neue Billionen-Geldschwemme der

Europäischen Zentralbank hat für heftigen Andrang am

europäischen Anleihemarkt gesorgt. Einen Tag, nachdem die EZB

Anleihekäufe in Höhe von rund 1100 Milliarden Euro angekündigt hat,

stiegen die Kurse von Staatsanleihen in vielen Euroländern stark an.

Im Gegenzug fielen die Renditen, die sich aus Nominalzins und

Kurswert errechnen, auf neue historische Tiefstände. Die Renditen sind faktisch der Preis, den die Staaten für frisches Geld am Kapitalmarkt bezahlen müssen.

