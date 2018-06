Berlin (dpa) - Linksfraktionschef Gregor Gysi hat die milliardenschweren Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) als Fehler bezeichnet.

Profitieren würden davon die Banken, sagte er am Freitag im Deutschlandfunk. Er fügte hinzu: "Ob die Staaten und in welchem Umfang sie davon profitieren werden, warten wir ab."

Im Kampf gegen eine Krise im Euroraum wäre es sinnvoller, den Staaten direkt Geld für Investitionen zur Verfügung zu stellen - dafür habe die EZB jedoch kein Mandat. "Also hätte man das Recht ändern müssen", sagte Gysi. Die EZB hatte am Donnerstag angekündigt, im Kampf gegen die Krise mit Anleihenkäufen Hunderte Milliarden Euro in die Wirtschaft pumpen zu wollen.