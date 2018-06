Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Quentin Tarantino hat sein neues Western-Projekt in Angriff genommen. Die Dreharbeiten für "The Hateful Eight" sind in Telluride im US-Staat Colorado angelaufen, wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet. Channing Tatum, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh und Demián Bichir gehören zur Besetzung. Der Western dreht sich um acht Charaktere, die in einem Wintersturm an einer Postkutschenstation in den Bergen festsitzen. Tarantino hat das Skript selbst verfasst, der Film soll noch dieses Jahr in die Kinos kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.