Frankfurt/Main (SID) - Die Fußball-Bundesliga gedenkt beim Rückrundenauftakt in einer Woche der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 70 Jahren. In den Stadien wird es Lautsprecher-Durchsagen, in den Klubmedien Veröffentlichungen geben. Viele Fangruppen gestalten zudem Choreografien. Weitere Aktionen wie Ausstellungen, Vorträge, Kranzniederlegungen und Konzerte sind geplant.

"Gerade in der heutigen Zeit ist es unerlässlich, Zeichen zu setzen. Wir dürfen die Vergangenheit niemals vergessen. Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", sagte Ligapräsident Reinhard Rauball.