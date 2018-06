Hannover (SID) - Sportdirektor Dirk Dufner vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 macht sich große Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib des umworbenen Mittelfeldspielers Lars Stindl. "Ich merke, dass er schon sehr an dem Projekt Hannover 96 hängt. Deshalb habe ich das Gefühl, dass er sich am Ende auch für uns entscheiden wird", sagte der 46-Jährige bei Sky Sport News HD.

In Stindls Vertrag bis 2016 ist eine Ausstiegsklausel verankert, die dem 26-Jährigen eine Wechselchance im Sommer eröffnet. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen galten zuletzt als Interessenten. "Lars weiß ganz genau, was er an Hannover hat", sagte Dufner: "Er steht sicher vor der Frage, ob er bei 96 Vereinslegende wird, oder ob er sich nochmal verändern möchte. Aber das kann nur er entscheiden."